На ралли в Монте-Карло произошла жуткая авария: на большой скорости один из автомобилей не вписался в поворот, зацепил гору и слетел с обрыва.

Об этом рассказал в Instagram финский гонщик Теему Сунинен, который и был за рулем этой машины.

"Жаль, что сезон так начался. Я потерял управление Fiesta, врезался в холм, и взлетел в ров. К счастью, мы в порядке, но, к сожалению, машина - нет. Мне очень жаль команду", - говорится в сообщении.

На видео видно, как машина на большой скорости с легкостью входит в повороты, однако на одном из следующих происходит авария. На мокрой дороге машину разворачивает и она сперва ударяется в холм, потом переворачивается несколько раз и падает в ров.

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