Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа.

Он объявил конкурс на своей странице в Twitter.

"Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода", - написал Маск. Также он пообещал раскрыть подробности предложения на следующей неделе.

Под улавливанием и хранением углерода подразумевается процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск достиг состояния в 209 миллиардов долларов и решил распродать все имущество ради заселения Марса.

Еще мы писали, что Илон Маск стал самым богатым человеком мира.