Представитель Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что между вакцинацией от Covid-19 и зачатием ребенка должно пройти не менее трех месяцев.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Доктор", пишет "Комсомольская правда".

При этом он добавил, что мужчинам в течение трех месяцев нельзя быть донорами спермы.

"Но вместе с тем мы знаем, что в настоящий момент во всех мировых рекомендациях говорят о том, что после перенесенной коронавирусной инфекции минимум три месяца нельзя быть донором спермы и нежелательна беременность. Если она даже наступит, то нужно как-то планировать эту ситуацию, потому что процесс действительно есть", - сказал эксперт.

По словам Горелова, те, кто сделают прививки, точно смогут родить. В случае же с отказавшимися от вакцинации вопрос остается открытым.

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