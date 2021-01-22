В торговом помещении в Краснодаре произошел взрыв газа, в результате чего погиб один человек.

Об этом РИА Новости сообщили в МЧС России. Кадры с места события опубликовал Telegram-канал "ЯП-Cобытия".

По данным ведомства, кроме погибшего, еще двое человек пострадали. Их направили в краевую клиническую больницу города.

Взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. Один из павильонов оказался полностью разрушен. Вскоре пожар был локализован.

Отмечается также, что взрыв случился в супермаркете на площади 150 квадратных метров. Из помещения пришлось эвакуировать более 100 человек. В то же время Telegram-канал "Подъем" пишет, что место события — цветочный рынок города. Согласно местному ресурсу "Туподар Краснодар", загорелся киоск с шаурмой рядом с рынком.

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