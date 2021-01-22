Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что обнаруженный в его стране новый штамм коронавируса, возможно, вызывает более высокую смертность, чем другие. Ван Керкхове предположила, что большая летальность может быть обусловлена перегрузкой системы здравоохранения.

Об этом специалистка ВОЗ сказана на брифинге 22 января, трансляция которого велась в YouTube.

Эксперт пояснила свое мнение: поскольку новая мутация патогена более заразная, то число заболевших быстро увеличивается. Это, в свою очередь, приводит к тому, что большему количеству людей требуется лечение в стационаре и отделениях интенсивной терапии.

"Соответственно, системы здравоохранения перегружаются, и из-за этого увеличивается смертность", - сказала ван Керкхове.

В связи с этим она напомнила, что необходимо делать все возможное, чтобы прекратить передачу вируса вне зависимости от его вариантов.

Как писала "Страна", о том, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая распространяется быстрее уже известных типов, стало известно в середине декабря.

4 января из-за коронавируса-мутанта премьер Джонсон объявил в Британии третий национальный карантин.