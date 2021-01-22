Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые услуги в "Дії" и проекты Минцифры в 2021 году.

Соответствующее сообщение появилось на телеграмм-канале портала "Дія".

Какие новые услуги ждут пользователей в ближайшее время?

Дія ID - современная цифровая подпись , которая облегчит украинцам получение услуг в онлайне. В смартфоне через несколько кликов можно будет получить КЭП. Можно будет подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги.

, которая облегчит украинцам получение услуг в онлайне. В смартфоне через несколько кликов можно будет получить КЭП. Можно будет подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги. Изменение места регистрации онлайн - в конце 2020 Правительство приняло постановление, которое внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятия с регистрации места проживания в электронном формате.

- в конце 2020 Правительство приняло постановление, которое внедряет экспериментальный проект по регистрации и снятия с регистрации места проживания в электронном формате. Строительные онлайн-услуги - начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3.

- начало выполнения строительных работ и ввод в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3. Автоматическая регистрация бизнеса - автоматическая регистрация услуг для ФОП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФОП без участия регистратора.

- автоматическая регистрация услуг для ФОП онлайн. Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации ФОП без участия регистратора. Электронный больничный - замена бумажного больничного на электронный листок нетрудоспособности.

- замена бумажного больничного на электронный листок нетрудоспособности. Налоговые онлайн-услуги - оптимизация на перевод в "Дію" услуг кабинета налогоплательщика.

Ранее "Страна" рассказывала, как будут работать электронные больничные в Украине.

Также мы писали, что НБУ разрешил использовать приложение "Дія" для денежных переводов.