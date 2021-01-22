Американский миллиардер и один из создателей Microsoft Билл Гейтс сделал прививку от коронавирусной инфекции. При этом он не указал, препаратом какой компании вакцинировался.

Об этом знаменитый предприниматель сообщил и прикрепил соответствующее фото в своем Twitter.

"Одним из преимуществ моего возраста (65 лет) является то, что я имею преимущественное право на вакцину против Сovid-19. На этой неделе я сделал первую прививку и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам исследований, регуляторным органам и медицинским работникам на передовой, которые привели нас к этому", - написал он.

Напомним, ранее Билл Гейтс назвал единственный способ преодолеть пандемию коронавируса на планете.

Также, как писала "Страна", он спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса. По его мнению, это произойдет к концу 2021 года.