Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что украинский рынок услуг по размещению пожилых людей в домах престарелых по большей части находится в тени. И его нужно выводить на свет.

Об этом министр сказала 22 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Хочу подтвердить, что рынок предоставления социальных услуг частными институциями в Украине нужен, но в большей мере он в тени. Его необходимо выводить на свет, необходима государственная поддержка. И нам нужен в этом вопросе контроль", - сказала Лазебная.

Она добавила, что в 2020 году начал работать реестр организаций, предоставляющих социальные услуги. В него вносят информацию от коммунальных, государственных и частных учреждений. По данным Минсоцполитики, сейчас в этом реестре значится 91 коммунальное учреждение и 42 частных учреждения. Информацию о частных учреждениях подают государственные администрации.

"14 областных государственных администраций и Киев подали такую информацию, а все другие – нет. Выходит, что в 10 регионах Украины нет частных учреждений, которые предоставляют такие услуги. Я в это не верю", - заявила министр.

Что касается Харьковской области, то по информации Лазебной, пока проверку там проходят 118 таких учреждений: 11 пансионатов, 30 хостелов, 20 домов для людей пожилого возраста. Тогда как в реестре их всего три.

В то же время министр посетовала, что в стране нет действенных механизмов контроля за упомянутой сферой.

Как писала "Страна", после страшного пожара в харьковском доме престарелых министр внутренних дел Арсен Аваков предложил провести проверку интернатов для пожилых людей, которые рекламируют в интернете и по ТВ.

Мы также сообщали, что вслед за Авакововым Лазебная также заявила, что во всех областях Украины проверят законность функционирования подобных учреждений.