С 1 января 2021 года изменен предельный размер дохода для физических лиц - предпринимателей - плательщиков единого налога I-III групп.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в г. Киеве.

Первая группа: физические лица - предприниматели, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют исключительно розничную продажу товаров с торговых мест на рынках и / или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг населению и объем дохода которых в течение календарного года не превышает 167 размеров минимальной заработной платы , установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года.

Вторая группа: физические лица - предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению услуг, в том числе бытовых, плательщикам единого налога и / или населению, производство и / или продажу товаров, деятельность в сфере ресторанного хозяйства, при условии, что в течение календарного года соответствуют совокупности следующих критериев:

не используют труд наемных лиц или количество лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, одновременно не превышает 10 человек;

объем дохода не превышает 834 размеры минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года.

Третья группа: физические лица - предприниматели, которые не используют труд наемных лиц или количество лиц, состоящих с ними в трудовых отношениях, не ограничено и в которых в течение календарного года объем дохода не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 01 января налогового (отчетного) года.

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