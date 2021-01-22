В городе Бердичиве Житомирской области, молодой мужчина с особенными потребностями побил лопатой горожанина. Для того, чтоб он мог объяснится, на заседание суда пригласили сурдопереводчика (специалист, понимающий язык жестов - Ред.).

Об этом сообщает пресс-служба местного суда.

"Это одно из немногих производств в Бердичевском районном суде, к осуществлению которого привлечено переводчика, однако не знатока иностранной, а специалиста по языку жестов. 25-летний обвиняемый является человеком с особыми потребностями, поэтому во всех заседаниях по этому делу участвует сурдопереводчик", - отметили в сообщении.

Обвиняемы попал под суд за нанесение тяжких телесных повреждений 430летнему мужчине в 2019 году. В ходе досудебного расследования выяснилось, что около часа ночи одна их местных жителей сделала замечание обвиняемому, который в нетрезвом виде гулял вместе с товарищами и шумел.

Затем в словесную перепалку вступил супруг женщины, который и стал потерпевшим, потому что получил множественные травмы от удара лопатой по голове. Обвиняемый признало свою вину и согласился рассказать свою версию событий той ночи.

По его рассказу он выпил пива с друзьями и нарушал общественный порядок, а потом к ним подошла женщина с лопатой и, в ходе ссоры, ударила его. В ответ он отобрал лопату, а когда появился потерпевший, который якобы пытался его избить, вынужден был защищаться. Как именно он бил мужчину лопатой обвиняемы не помнит, но утверждает, что не имел намерения нанести повреждения. Следующее слушание суда запланировано на февраль.

Напомним, в Омской области мужчина с помощью лопаты отбился от наркомана, пытавшегося изнасиловать продавщицу на заправке.

Также сообщалось, что в Николаеве пьяный коммунальщик избил лопатой прохожего.