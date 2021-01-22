Сайт посольства США в Москве опубликовал список российских городов, в которых 23 января пройдут митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В посольстве призвали своих граждан избегать указанных мест.

Перечень городов и предупреждение появились на интернет-странице в разделе "Новости и события" 22 января.

"СМИ сообщают, что в субботу, 23 января, по всей России планируются демонстрации в поддержку активиста оппозиции. Эти демонстрации могут быть несанкционированными. Учитывая вероятное значительное присутствие полиции и возможное рассредоточение демонстрантов в других районах городов, гражданам США следует избегать этих демонстраций и любых связанных с демонстрациями мероприятий", - призвали в посольстве.

Затем пресс-служба коротко рассказала о предстоящих акциях.

В Москве демонстранты планируют собраться около Пушкинской площади около 14:00 и пройти маршем в сторону Кремля.

демонстранты планируют собраться около Пушкинской площади около 14:00 и пройти маршем в сторону Кремля. В Санкт-Петербурге демонстранты планируют собраться около Сенатской площади примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону Гостиного двора (расположен на Невском проспекте).

демонстранты планируют собраться около Сенатской площади примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону Гостиного двора (расположен на Невском проспекте). В Екатеринбурге демонстранты планируют собраться у входа на стадион "Динамо" примерно в 14:00 и пройти маршем по набережной городского озера в сторону Драматического театра.

демонстранты планируют собраться у входа на стадион "Динамо" примерно в 14:00 и пройти маршем по набережной городского озера в сторону Драматического театра. В Перми демонстранты планируют собраться на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону Комсомольского проспекта и некоторых других центральных улиц.

демонстранты планируют собраться на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону Комсомольского проспекта и некоторых других центральных улиц. В Челябинске демонстранты планируют собраться на бульваре Славы примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону проспекта Ленина к памятнику Курчатову.

демонстранты планируют собраться на бульваре Славы примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону проспекта Ленина к памятнику Курчатову. В Красноярске демонстранты планируют собраться на Красной площади примерно в 14:00 и маршировать в сторону центра города.

демонстранты планируют собраться на Красной площади примерно в 14:00 и маршировать в сторону центра города. В Новосибирске демонстранты планируют собраться на Красном проспекте, 63 возле Дома офицеров примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону площади Ленина.

демонстранты планируют собраться на Красном проспекте, 63 возле Дома офицеров примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону площади Ленина. В Омске демонстранты планируют собраться на Ленинградской площади, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Масленникова примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону Соборной площади.

демонстранты планируют собраться на Ленинградской площади, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Масленникова примерно в 14:00 и пройти маршем в сторону Соборной площади. Во Владивостоке демонстранты планируют собраться у монумента борцам за Советскую власть на Светланской улице в 14:00.

демонстранты планируют собраться у монумента борцам за Советскую власть на Светланской улице в 14:00. В Хабаровске демонстранты планируют собраться на площади Ленина в 12:00.

демонстранты планируют собраться на площади Ленина в 12:00. В Улан-Удэ митингующие планируют собраться на Театральной площади в 14:00.

митингующие планируют собраться на Театральной площади в 14:00. В Иркутске митингующие планируют собраться на площади на улице Урицкого на площади возле центра бытового обслуживания "Дом быта".

Кроме того, существует вероятность проведения санкционированных и несанкционированных демонстраций в выходные дни в других городах России, добавили в посольстве.

Гражданам США дипломаты посоветовали следить за новостями, избегать толп и мест проведения акций, сообщать близким о своем местонахождении и носить с собой удостоверение личности, включая паспорт США с действующей российской визой.

Ранее "Страна" писала, что накануне митингов Навальный опубликовал обращение из СИЗО.

Также мы рассказывали, что за день до акций пресс-секретаря оппозиционера задержали на девять суток.