Президент Владимир Зеленский, который ранее говорил о проведении аудита в домах престарелых, заявил о создании Украине реестра и сайта таки учреждений, в связи в Харькове, где погибли 15 человек.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Надо, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию об учреждениях ухода за пожилыми людьми, учреждения реабилитации.

Харьков, где произошла трагедия, должен стать примером всех наработок - как заходить на объект, что с ним делать, куда отправлять людей, как это должно фиксироваться, где и на каких площадках об этом должна подаваться информация", - заявил Зеленский.

Также президент добавил, что важно не просто разобраться с законностью учреждений, а прежде всего понять, могут ли в них ухаживать за стариками и немощными, и что делать с такими людьми, если учреждение функционирует незаконно или не может гарантировать безопасность и надлежащий уход.

"Куда вы расписываете людей, если они возвращаются к родным - что с ними происходит, кто их финансирует, какую социальную выплату они получают. То есть их социальное, финансовое, медицинское обеспечение, в каких больницах и кто ухаживает за ними. Что происходит с такими объектами, которые мы обнаруживаем с точки зрения правоохранительной системы. И параллельно - наработка законодательных инициатив, которые будут действовать на всей территории Украины. Особенно относительно этой реформы: чтобы города, их мэры, главы ОГА - чтобы все были заинтересованы в результате решения этой проблемы. Чтобы города и области имели возможность предоставлять такие услуги высокого, качественного уровня", - сказал глава государства.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как 21 января сгорел подпольный дом престарелых в Харькове и кто за это ответит.

Также мы сообщали, что в окрестностях Харькова выявили уже 32 незаконно работающих дома престарелых. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.