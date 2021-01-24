Специалисты Министерства здравоохранения рассказали, как предупредить рак шейки матки. Женщины, у которых такое заболевание удалось выявить на ранних стадиях, имеют существенно более высокие шансы на выздоровление.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

В ЦОЗ напомнили, что рак шейки матки подвергается профилактике. Он излечим при условии раннего выявления и надлежащего лечения. По данным специалистов, лечение на ранней стадии, в свою очередь, эффективное с точки зрения затрат.

Для профилактики рака шейки матки следует:

регулярно проходить осмотр у гинеколога;

регулярно делать скрининг;

вовремя лечить предраковые состояния.

Напомним, ранее в Минздраве посоветовали украинкам делать прививки, чтобы предотвратить рак шейки матки.

Также мы рассказывали, как уберечь себя и дочерей от данного заболевания.