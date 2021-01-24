В Минздраве рассказали украинкам о профилактике рака шейки матки
Специалисты Министерства здравоохранения рассказали, как предупредить рак шейки матки. Женщины, у которых такое заболевание удалось выявить на ранних стадиях, имеют существенно более высокие шансы на выздоровление.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.
В ЦОЗ напомнили, что рак шейки матки подвергается профилактике. Он излечим при условии раннего выявления и надлежащего лечения. По данным специалистов, лечение на ранней стадии, в свою очередь, эффективное с точки зрения затрат.
Для профилактики рака шейки матки следует:
- регулярно проходить осмотр у гинеколога;
- регулярно делать скрининг;
- вовремя лечить предраковые состояния.
Напомним, ранее в Минздраве посоветовали украинкам делать прививки, чтобы предотвратить рак шейки матки.
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