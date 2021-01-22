Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с новоизбранным председателем Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом. Зеленский стал первым лидером, с которым Лашет переговорил после подтверждения результатов выборов в партии.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В начале разговора президент Украины пожелал главе ХДС успехов в его политической деятельности. А Лашет выразил соболезнования в связи с гибелью 15 человек на пожаре в Харькове.

Новый лидер ХДС заявил, что Украина может полагаться на преемственность политики Германии. Зеленский поблагодарил его за это и заметил, что это очень важно для украинцев, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе.

"Мы высоко ценим, что благодаря именно ХДС в действующем коалиционном соглашении с социал-демократами была закреплена договоренность о мощной поддержке Украины в проведении реформ и достижении мира. Рассчитываем, что при вашей поддержке и в следующем коалиционном договоре по итогам предстоящих выборов в Бундестаг эта традиция будет продолжена", - сказал Зеленский.

Затем собеседники обсудили возможность закрепления в будущем коалиционном соглашении европейской перспективы Украины.

"Надеемся также, что формулировка о поддержке Украины и ее евроинтеграционного курса будет иметь еще более амбициозный характер, включая закрепление европейской перспективы Украины", - сказал Зеленский.

Политики договорились развивать потенциал сотрудничества между Украиной и федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия.

"Северный Рейн-Вестфалия - самая мощная в экономическом плане федеральная земля Германии. Поэтому особенно рад активному развитию сотрудничества между Украиной и возглавляемой вами федеральной землей", - отметил президент.

Глава государства пригласил Лашета приехать с визитом в Украину.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, чем известен Лашет.

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