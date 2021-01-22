В 2020 году в Украине произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 3 541 человек и еще 31 974 получили травмы. В связи с этим в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) напомнили, что большинство этих травм и смертей можно было избежать, для этого каждому на дорогах следует быть ответственными и напомнили о соблюдений правил дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"1 776 человек погибли в результате превышения безопасной скорости, 103 - по причине вождения в нетрезвом состоянии. 3 574 ДТП были совершены с участием детей (168 детей в возрасте до 18 лет погибли, и 3957 - травмированы), из них 423 - совершенные по вине детей", - добавили в ЦОЗ.

Чаще всего ДТП происходят из-за нарушение правил маневрирования (69252), превышение безопасной скорости (38768), несоблюдение дистанции (28259), нарушение правил проезда перекрестков (11390), управление транспортным средством в состоянии опьянения (4522).

Для безопасности дорожного движения:

контролируйте скорость, это уменьшает риск ДТП;

не садитесь за руль в нетрезвом - это в разы повышает риск аварии и часто - с тяжелыми последствиями;

не отвлекайтесь на гаджеты за рулем - реакция водителя снижается на 50% при использовании телефона;

не пренебрегайте ремнями безопасности - пристегиваться надо пассажирам как на переднем, так и на заднем сиденьях;

для перевозки детей в автомобилях используйте автокресла - это значительно уменьшает риск травм у детей;

пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты имеют так же выполнять правила дорожного движения (ПДД), ведь они являются наиболее незащищенными участниками дорожного движения и именно они составляют почти половину погибших на дорогах;

учитесь оказывать первую медицинскую помощь и имейте в авто современную аптечку, ведь доступ к своевременной и эффективной экстренной медицинской помощи в случае ДТП спасает жизнь и уменьшает риск тяжелых последствий от полученных травм;

проверяйте техническое состояние транспортных средств и дорожной инфраструктуры - надлежащее состояние предотвращает аварии и уменьшает вероятность тяжелых травм.

В ЦОЗ призывают водителей и пешеходов быть осторожнее, беречь свою жизнь и не подвергать опасности других.

Напомним, ранее в полиции сообщили, сколько тысяч украинцев погибли в ДТП за прошлый год.

Мы также сообщали, сколько за 2020 год случилось пьяных ДТП.