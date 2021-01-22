В МОЗ объяснили украинцам, какие правила следует соблюдать, чтобы не попасть в ДТП
В 2020 году в Украине произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 3 541 человек и еще 31 974 получили травмы. В связи с этим в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) напомнили, что большинство этих травм и смертей можно было избежать, для этого каждому на дорогах следует быть ответственными и напомнили о соблюдений правил дорожного движения.
Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.
"1 776 человек погибли в результате превышения безопасной скорости, 103 - по причине вождения в нетрезвом состоянии. 3 574 ДТП были совершены с участием детей (168 детей в возрасте до 18 лет погибли, и 3957 - травмированы), из них 423 - совершенные по вине детей", - добавили в ЦОЗ.
Чаще всего ДТП происходят из-за нарушение правил маневрирования (69252), превышение безопасной скорости (38768), несоблюдение дистанции (28259), нарушение правил проезда перекрестков (11390), управление транспортным средством в состоянии опьянения (4522).
Для безопасности дорожного движения:
- контролируйте скорость, это уменьшает риск ДТП;
- не садитесь за руль в нетрезвом - это в разы повышает риск аварии и часто - с тяжелыми последствиями;
- не отвлекайтесь на гаджеты за рулем - реакция водителя снижается на 50% при использовании телефона;
- не пренебрегайте ремнями безопасности - пристегиваться надо пассажирам как на переднем, так и на заднем сиденьях;
- для перевозки детей в автомобилях используйте автокресла - это значительно уменьшает риск травм у детей;
- пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты имеют так же выполнять правила дорожного движения (ПДД), ведь они являются наиболее незащищенными участниками дорожного движения и именно они составляют почти половину погибших на дорогах;
- учитесь оказывать первую медицинскую помощь и имейте в авто современную аптечку, ведь доступ к своевременной и эффективной экстренной медицинской помощи в случае ДТП спасает жизнь и уменьшает риск тяжелых последствий от полученных травм;
- проверяйте техническое состояние транспортных средств и дорожной инфраструктуры - надлежащее состояние предотвращает аварии и уменьшает вероятность тяжелых травм.
В ЦОЗ призывают водителей и пешеходов быть осторожнее, беречь свою жизнь и не подвергать опасности других.
Напомним, ранее в полиции сообщили, сколько тысяч украинцев погибли в ДТП за прошлый год.
Мы также сообщали, сколько за 2020 год случилось пьяных ДТП.