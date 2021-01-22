В мировых антилидерах по заболеваемости США, Мексика и Великобритания. Фото: NEXU Science Communication

Согласно обновленным сводным данным о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие сутки, Украина сильно отстает от лидеров антирейтингов по числу заражений и смертей. Однако все же находится в первой двадцатке стран с самыми высокими абсолютными показателями.

Данные опубликованы на портале Worldometer.

В Европе по числу выявленных новых случаев в первую тройку вошли:

  • Испания - 42 885 случаев;
  • Великобритания - 40 261 случай;
  • Россия - 21 513 случаев.

Украина расположилась на десятом месте с 5 348 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 192 тысячи зараженных.

В мире по количеству новых инфицированных лидируют:

  • США - 43 904 случая;
  • Испания;
  • Великобритания.

Украина 18-я по счету. За сутки на планете заразились 356 440 человек.

 Прирост новых случаев заражений в мире

Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)

По приросту смертей в Европе лидируют следующие страны:

  • Великобритания - 1 401 случай;
  • Россия - 580 случаев;
  • Италия - 472 случая.

Украина на континенте на восьмом месте со 163 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 4 468 человек.

Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:

  • Мексика - 1 803 случая;
  • Великобритания;
  • США - 833 случая.

Украина в этом списке 12-я. Всего в мире за сутки скончались 9 036 человек.

 Смерти от коронавирусной инфекции в мире

Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире (выделены красным)

За все время пандемии, которую объявили в марте прошлого года, на планете было выявлено 98 420 876 зараженных. 70 706 313 людей уже поправились. От осложнений инфекции умерли 2 107 656 человек.

  Данные по миру с начала пандемии

 

Данные по миру с начала пандемии

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