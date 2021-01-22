Украина - в первой десятке европейских стран по числу заражений и смертей от коронавируса
Согласно обновленным сводным данным о ситуации с коронавирусом в мире за истекшие сутки, Украина сильно отстает от лидеров антирейтингов по числу заражений и смертей. Однако все же находится в первой двадцатке стран с самыми высокими абсолютными показателями.
Данные опубликованы на портале Worldometer.
В Европе по числу выявленных новых случаев в первую тройку вошли:
- Испания - 42 885 случаев;
- Великобритания - 40 261 случай;
- Россия - 21 513 случаев.
Украина расположилась на десятом месте с 5 348 случаями. Всего в Европе за минувшие сутки прибавилось 192 тысячи зараженных.
В мире по количеству новых инфицированных лидируют:
- США - 43 904 случая;
- Испания;
- Великобритания.
Украина 18-я по счету. За сутки на планете заразились 356 440 человек.
Таблица прироста новых случаев заражений в мире (желтый столбик)
По приросту смертей в Европе лидируют следующие страны:
- Великобритания - 1 401 случай;
- Россия - 580 случаев;
- Италия - 472 случая.
Украина на континенте на восьмом месте со 163 летальными исходами. Всего в Европе от осложнений коронавирусной инфекции умерли 4 468 человек.
Мировой антирейтинг по смертности возглавляют:
- Мексика - 1 803 случая;
- Великобритания;
- США - 833 случая.
Украина в этом списке 12-я. Всего в мире за сутки скончались 9 036 человек.
Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире (выделены красным)
За все время пандемии, которую объявили в марте прошлого года, на планете было выявлено 98 420 876 зараженных. 70 706 313 людей уже поправились. От осложнений инфекции умерли 2 107 656 человек.
Данные по миру с начала пандемии
Ранее "Страна" приводила последнюю полную коронавирусную статистику по Украине.
Мы также рассказывали, как обстояли дела с коронавирусом во всем мире 21 января.