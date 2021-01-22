За прошедшую неделю, с 11 по 17 января, в Украине острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) заболели 125 779 тысяч человек, из них 27,5% дети в возрасте до 17 лет. При этом в нашей стране, согласно лабораторным исследования, не было выявлено ни одного случая гриппа.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

С 11 по 17 января:

госпитализировали 5 286 человек, из них 21,5% - дети;

у 20 пациентов зарегистрировали случаи гриппоподобного заболевания;

в 203 пациентов выявили тяжелую острую респираторную инфекцию.

"Интенсивность эпидемического процесса ОРВИ в Украине на низком уровне. Только в Запорожской области зафиксировано средний уровень превышения эпидемического порога на 4,1%", - рассказали в ЦОЗ.

За этот период времени прививку от гриппа сделали 3 557 человек, а с начала эпидемического сезона вакцинировались 184 038 человек.

Всего с начала эпидемического сезона, с 28 сентября по 17 января 2021:

переболело 6,6% населения страны;

госпитализированы 42 234 человека, из них 37,6% - дети;

зарегистрировано 401 пациент с ГПЗ;

зарегистрировано 1074 пациенты с ТОРИ;

летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано.

Напомним, ранее в МОЗ объяснили украинцам, какие продукты усилят иммунитет в сезон гриппа и ОРВИ.

Также мы писали, что одновременное заражение гриппом и коронавирусом увеличивает риск смерти.