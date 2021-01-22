Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №23/2021 "Об объявлении в Украине дня траура". В связи с пожаром в харьковском доме престарелых 21 января, чтобы почтить память погибших в огне людей, 23 января он объявил днем ​​траура во всей Украине.

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно указу, в субботу на всей территории Украины будет приспущен государственный флаг на домах и зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также должны быть отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

"В этом страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи-то бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет. Чтобы достойно почтить их память, завтра объявлен день траура. Потому что лишних граждан в Украине не существует", - сказал Зеленский.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - добавил президент.

Как писала "Страна", практически сразу после трагедии стало известно, что дом престарелых работал нелегально.

Мы также приводили три основных версии причин возгорания, которые рассматривают правоохранители.