В Чернобыльском заповеднике после смерти самопоселенцев села Лубянка осталось стадо коров. Животные одичали и начали жить как их предки. Все коровы в хорошем состоянии и успешно переживают морозную зиму.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Стадо дикого скота в корне отличается от обычного сельского стада, оно структурировано, имеет целостность, действует всегда слаженно. Стадо тщательно охраняет свою молодежь. Телята, в свою очередь, выбирают наиболее безопасное место в стаде между взрослым бугаем и коровками. На фоне снега, грозного и огромного бугая они выглядят особенно колоритно. Несмотря нина что, молодняк рогатого скота хорошо адаптирован к холоду", - рассказали в заповеднике.

Когда-то в этой местности жил дикий предок коров - тур. Он обитал по всей степной зоне Евразии и имел важную роль в функционировании природных экосистем. Последний тур умер в 1627 году в Польше. Три века спустя, благодаря исследованиям экологов, стала понятна важная роль этих животных в функционировании ландшафта.

"В 20 веке начались проекты восстановления утраченных дикого тура и тарпана путем селекции домашнего скота по "диким" признакам. Результатом проектов стало создание туроподобного скота и дикой лошади. Процесс воспроизводства ландшафта, куда введены получил название "ревайлдинг"", - рассказали в пресс-службе.

Это стадо коров - не первый случай одичания сельских животных в зоне отчуждения. В течение года после аварии проживало одичавшее стадо скота возле бывшего села Чистогаловка, потом его перегнали к экспериментальному хозяйству.

"С 2017 года сотрудники проводят регулярные наблюдения за этим стадом. Этот неожиданный случай дал возможность, с одной стороны, исследовать процесс одичания домашнего животного, а с другой - их влияние на локальные участки ландшафта", - отметили в заповеднике.

Напомним, в зоне отчуждения показали фото одинокого волка на околице города Чернобыль.

Также сообщалось, что появились зимние фото лошадей Пржевальского из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.