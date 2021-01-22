Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что обнаруженный в стране новый штамм коронавируса, возможно, вызывает более высокую смертность среди заболевших, чем другие известные штаммы. Об этом говорят данные исследований.

Слова британского премьера приводит "Интерфакс-Украина".

"Есть некоторые данные, указывающие, что новый вариант может вызывать более высокую смертность", - сказал Джонсон на пресс-конференции.

Советник при британском правительстве Патрик Валланс со своей стороны добавил, что в случае с британским штаммом этот показатель может быть до 30% выше, чем в случае с "классическим" коронавирусом.

Ранее эксперты и власти Великобритании заявляли, что новый штамм не является более смертоносным, однако намного быстрее распространяется и более заразен для детей.

4 января из-за коронавируса-мутанта Джонсон объявил третий национальный карантин.