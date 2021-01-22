Дочь бывшего президента США от первого брака Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер покинули Вашингтон и перебрались в Майами. В этом мегаполисе в штате Флорида пара сняла на год квартиру люксового сегмента в дорогом жилом комплексе The Arte.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, что в среднем цена за месяц аренды такой квартиры составляет около $40 000, а ее покупка обойдется в сумму 7-15 миллионов долларов.

Как сказали источники, последний грузовик с вещами супругов выехал из округа Колумбия в четверг.

Переезд семьи позволит быть ближе к недавно приобретенному ею участку земли на охраняемом частном острове Индиан-Крик в южной части Флориды, где чета планирует построить дом для постоянной жизни. Этот остров - один из самых приватных и востребованных районов Майами, который часто посещают состоятельные люди, ищущие уединения.

Между тем ранее сообщалось, что Иванка задумывается о начале собственной политической карьеры после ухода отца с поста главы государства.

Как писала "Страна", Дональд Трамп после окончания своей каденции тоже подался на юг, во Флориду.