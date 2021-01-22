В Германии впервые обнаружили новый штамм коронавируса из Бразилии. По данным экспертов этот вариант вируса легче распространяется и несет в себе более высокий риск повторного заражения.

Об этом пишет dw.com.

Так, мужчина прилетел в четверг из Бразилии в Германию, в аэропорт Франкфурта. Никаких симптомов заболевания он не чувствовал, однако ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат. Вероятно это "бразильский" штамм коронавируса, но точные данные секвенирования еще не получены.

Согласно данным экспертов института инфекционных заболеваний Роберта Коха штамм коронавируса из Бразилии похож на южноафриканский вариант инфекции, то есть считается более заразным. Институт будет продолжать внимательно наблюдать за ситуацией с новым штаммом коронавируса в Германии.

С момента начала пандемии Covid-19 в Германии вирус был подтвержден более чем у 2,1 млн человек. Почти 52 тыс. пациентов скончались от последствий заражения инфекцией.

Напомним, ученые ЮАР получили доказательства того, что выявленный в стране новый штамм коронавируса более агрессивен и заразен. Но никаких данных о том, что он вызывает более тяжелое течение болезни пока нет.

Также сообщалось, что в Германии обнаружили еще один, неизвестный штамм коронавируса. Его нашли у троих пациентов.