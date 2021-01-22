Виртуальный monobank предложил народному депутату фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому закрыть счет, сообщил нардеп в своем телеграм-канале.

"Дорогой Друг-банкир! Работники созданного тобой monobank засуетились, чего-то испугались и под внешним воздействием усиленно предлагают мне закрыть счет в этом банке. Ну чтобы якобы не иметь им лишних проблем. Так ты передай им, что я этого делать не буду. Принципиально", - написал Дубинский, не называя конкретного адресата.

Нардеп уточнил, что оставил на счету 30 грн.

"Хотя уверен, что эта оплата за специфические услуги не понадобится", - уточнил он.

Напомним, США с формулировкой "за вмешательство в выборы президента США" ввели санкции против семерых украинских граждан и четырех информационных ресурсов Украины. Данные люди и организации, по мнению американцев, - часть "связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом".

В санкционный список попал депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, а также еще шесть человек: Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Кто эти люди и какие их действия привели к санкциям подробно разбиралась "Страна".