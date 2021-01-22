Попавший под санкции США народный депутат из "Слуги народа" Александр Дубинский высказался о его возможном исключении из фракции, заявив готовность обсудить эту тему на собрании однопартийцев.

После этого прошли сообщения, что его собираются вообще исключить из фракции под давлением американцев.

Эту информацию прокомментировал "Стране" глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Насколько мне известно, фракция партии "Слуга народа" относится к этому вопросу очень серьезно и ответственно. Народные депутаты стремятся всесторонне изучить все обстоятельства и аргументы.

В четверг состоялась встреча членов фракции с временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин.

Депутаты планируют также заслушать Александра Дубинского, хорошо все взвесить и принять решение. Убежден, что это и является свидетельством политической зрелости и государственной позиции большинства депутатов "Слуги народа"

Официальная позиция Офиса Президента Украины была обнародована на официальной странице Офиса в Facebook, а моя личная - в моем Twitter-аккаунте", - сообщил "Стране" Ермак.

В ответ Александр Дубинский заявил "Стране" следующее:

"О том, кто кого, за что и как будет исключать, мы серьезно поговорим на заседании фракции. Мне брошен вызов. Этот вызов я принял. Об остальном чуть позже. Ждите".

В связи со сложившейся ситуацией "Страна" опросила "слуг народа" готовы ли они исключать Дубинского из фракции.

Ирина Верещук:

"Мы действительно приняли решение заслушать Александра Дубинского в понедельник в 18:00 на заседании фракции, где мы будем обсуждать повестку дня и включая вопрос господина Дубинского. Как я понимаю, он изложит свои аргументы. Я не знаю, будет ли дело развиваться так, что на голосование поставят его исключение из фракции. Если мы говорим о формальных признаках, то есть являются ли санкции любой страны основанием для исключения фракции - мне неизвестно. Я не видела формальных положений фракции, где бы это было сказано.

Когда мы говорим с морально-этической стороны, то вопрос должен рассматривать сам Дубинский. Он неоднократно повторял, что этот вопрос наносит удар и по фракции и по президенту. Если он это понимает, то это должно лежать в плоскости его решения. Я, например, не знаю, как я буду голосовать, если до этого дойдёт дело. Вы же помните, я не голосовала за исключение Анны Скороход, Антона Полякова, но голосовала за исключение Гео Лероса, так как его нападки деструктивно влияли на репутацию партии. Как будет в этот раз? Хотелось бы услышать позицию руководства, у них, наверное, больше информации".

Алексей Мовчан:

"Я бы хотел заслушать Дубинского, а дальше будем смотреть".

Даниил Гетманцев:

"Нужно послушать, что скажет Дубинский, а потом принимать решение. Дубинский - сильный член команды. Есть также определенная травля, организована на депутата "Слуги народа". И все, больше мы ничего не знаем. Чтобы принять взвешенное решение нужно разобраться в этом вопросе, обсудить и заслушать Дубинского. Стоит ли сейчас вопрос об исключении его из фракции - нет. Насколько мне известно, может, у Арахамии есть какие-то ходатайства и заявления. Может, я чего-то не знаю, так как я не руководство фракции".

Макс Бужанский:

"А за что фракция должна исключать Дубинского? США - суверенное государство, поэтому могут вводить санкции против кого угодно. А в чем состав преступления Дубинского? Я не знаю ни одной озвученной причины, по которой можно было бы поднять вопрос об исключении Дубинского. США на сайте Минфина написали, что Дубинский требовал отставки директора НАБУ. Я тоже, как и остальные 226 нардепов требовал отставки Артема Сытника. И что? Я ни разу не голосовал за исключение из фракции кого бы это не было, и не буду этого делать. Я исключаю вариант исключения Дубинского из фракции. Напомню, что США не могут требовать исключить депутата или включить в нашу фракцию. Это будет репутационный крах "Слуги народа". Напомню, что депутатом Дубинского избрали украинские граждане".

Напомним, 11 января США с формулировкой "за вмешательство в выборы президента США" ввели санкции против семерых украинских граждан и четырех информационных ресурсов Украины. Среди них оказался Дубинский.

А уже через два дня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская власть сделает все, чтобы привлечь к ответственности тех, кто вмешивался в выборы президента США.

Дубинский уже подробно озвучил свою позицию по поводу американских санкций.

Также он заявил, что если его исключат из "Слуги народа", то фракция "будет обречена".