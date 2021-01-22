После масштабного пожара, в котором погибли 15 пожилых людей, в окрестностях Харькова выявили уже 32 незаконно работающих дома престарелых. В них находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе. Об этом сообщается на сайте президента.

Представители департамента социальной защиты населения сообщили, что сейчас в коммунальных учреждениях есть 136 свободных мест, куда этих людей можно забрать. Но это не решит вопрос в дальнейшем. Должен быть системный подход, необходимо подготовить законодательную базу для предоставления разрешений на работу заведений, предлагающих социальные услуги по уходу за пожилыми людьми.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что по результатам вчерашнего совещания в правительстве правоохранительные органы и местные органы власти по всей стране получили задание проверить деятельность подобных заведений и жалобы на них.

Напомним, Владимир Зеленский, находясь в пятницу на месте вчерашней трагедии, анонсировал аудит всех домов престарелых в Украине.

Также мы сообщали, что по делу об организации подпольного дома престарелых задержали четырех человек.