Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса США, 13 января проголосовавшей за импичмент Дональда Трампа, передаст документы для импичмента в Сенат в понедельник.

Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на лидера демократов в сенате Чака Шумера.

"Я говорил со спикером Пелоси, которая проинформировала меня, что статьи будут переданы в Сенат в понедельник", - сказал Шумер.

Импичмент Трампу Палата представителей объявила за подстрекательство к беспорядкам и мятежу, которые 6 января вылились в штурм Капитолия. Теперь импичмент рассмотрит Сенат, где демократы накануне получили формальное большинство.

Ранее Шумер заявлял, что если верхняя палата Конгресса утвердит импичмент Трампу, то будет поставлен вопрос о запрете ему баллотироваться снова.

Как писала "Страна", сторонники импичмента надеялись, что Сенат соберется до инаугурации Байдена, чтобы продолжить процедуру импичмента, однако лидер республиканского большинства в верхней палате отказался созывать законодателей для этого.

Между тем Трамп обещает вернуться в политику "так или иначе".