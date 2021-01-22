На Днепропетровщине мужчина совершил суицид, бросившись под электричку. Инцидент произошел в Пятихатском районе 21 января около 12:40. К месту вызвали полицию и работников железной дороги. Об этом сообщает "Информатор", со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Известно, что 31-летний мужчина положил голову на пути и ожидал приближения поезда. От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего удалось установить. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее "Страна" писала о том, что в Луганской области пьяный солдат убил сослуживца и попытался замаскировать смерть под суицид.

Также мы сообщали, что девять австралийских солдат покончили с собой после публикации доклада об их преступлениях в Афганистане.