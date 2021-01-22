Украинские туристы смогут летать на Кипр начиная с 1 марта текущего года. Если по приезду тест на коронавирус покажет отрицательный результат, то проходить карантин не потребуется.

Об этом сообщает Еkathimerini о ссылкой на слова заместителя министра туризма страны Савваса Пердиоса.

"Согласно решению совета министров, с 1 марта пассажиры из 56 стран смогут посещать Кипр без обязательного карантина при условии, что их тест на коронавирус по прибытии не окажется положительным", - сказал Пердиос.

В список 56 стран, граждане которых смогут посещать Кипр, входят страны Евросоюза Великобритания, Украина, Беларусь, Россия и некоторые другие. При этом все эти государства будут разделены на три категории: красную, оранжевую и зеленую.

Цвет категории зависит от ситуации с распространением коронавируса. Приехавшие из "красной зоны" должны будут сдать два теста на коронавирус, один при въезде и один после прибытия, туристы из "оранжевой" будут сдавать только тест для въезда, а те, кто приехали из "зеленой страны" и вовсе обойдутся без тестирования.

Напомним, желающим поехать на Кипр украинцам придется заплатить около 2000 грн за тесты на коронавирус. Потому что согласно новой классификации, Украина попала в "красный" список, вместе с Белоруссией, Израилем, Россией и другими.

Также сообщалось, что Швейцария решила не закрывать горнолыжные курорты на время пандемии коронавируса.