Дубинский предложил дождаться заседания фракции. Фото: facebook.com

Нардеп Александр Дубинский, попавший под санкции США, прокомментировал "Стране" заявление главы Офиса президента Андрея Ермака о возможном исключении его из парламентской фракции "Слуга народа".

"О том, кто кого, за что и как будет исключать, мы серьезно поговорим на заседании фракции. Мне брошен вызов. Этот вызов я принял. Об остальном чуть позже. Ждите", - сообщил "Стране" Дубинский.

Напомним, 13 января, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто вмешивался в выборы президента США.

США с формулировкой "за вмешательство в выборы президента США" ввели санкции против семерых украинских граждан и четырех информационных ресурсов Украины. Данные люди и организации, по мнению американцев, - часть "связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом".

В санкционный список попал депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, а также еще шесть человек: Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Кто эти люди и какие их действия привели к санкциям подробно разбиралась "Страна".

Дубинский уже подробно озвучил свою позицию по поводу американских санкций. Также он заявил, что если его исключат из "Слуги народа", то фракция "будет обречена".

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