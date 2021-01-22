В январскую субботу Украину посетит почти весенняя погода. Карта погоды по областям
В субботу, 23 января, в Украине ожидается солнечная с переменной облачностью погода без осадков и с плюсовой температурой. Причем, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся выше +10.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прохладнее всего будет в Сумской, Черниговской и Киевской области, где ночью ожидается от -1 до +1 градус, а днем потеплеет до +2-4.
Настоящая весна среди января придет в западные и южные регионы. Ночью там прогнозируют от -1 до +5 градусов, а в дневные часы прогреется до +7-11.
В центральной Украине и на Востоке ночью от -1 до +2, а днем +3-5 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
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