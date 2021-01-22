В субботу, 23 января, в Украине ожидается солнечная с переменной облачностью погода без осадков и с плюсовой температурой. Причем, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся выше +10.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прохладнее всего будет в Сумской, Черниговской и Киевской области, где ночью ожидается от -1 до +1 градус, а днем потеплеет до +2-4.

Настоящая весна среди января придет в западные и южные регионы. Ночью там прогнозируют от -1 до +5 градусов, а в дневные часы прогреется до +7-11.

В центральной Украине и на Востоке ночью от -1 до +2, а днем +3-5 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что несмотря на потепление, Украину на выходных может завалить 20-сантиметровым слоем снега.

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