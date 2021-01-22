Сенат США вслед за нижней палатой Конгресса - Палатой представителей утвердил предложенную Джо Байденом кандидатуру на пост министра обороны США. Это чернокожий 67-летний генерал Ллойд Остин.

Как сообщает "Интерфакс", перед этим его кандидатуру поддержал сенатский комитет по вооруженным силам.

Остин стал первым афроамериканцем, занявшим эту должность.

Остин ушел в отставку в марте 2016 года. В соответствии с действующим в США законом военный, претендующий на пост главы Пентагона, должен до этого пробыть в отставке семь лет. В противном случае ему требуется специальное разрешение законодателей, и Остин его получил. В США подобные ограничения призваны гарантировать, что военные не могут прийти ко власти в стране.

Некоторые конгрессмены от обеих партий выражали опасения в связи с тем, что на гражданскую должность назначается человек, совсем недавно служивший в армии. Но такие назначения становятся в США тенденцией: Джим Мэттис, возглавлявший Пентагон при президенте Дональде Трампе, также отставной генерал, и ему тоже требовалось специальное разрешение Конгресса для того, чтобы стать министром обороны.

Остин познакомился с Байденом еще в период президентства Барака Обамы.

Остин считает, что Россия и Китай представляют значительную угрозу для интересов США, о чем заявил на состоявшихся недавно сенатских слушаниях.

"Продолжающаяся эрозия военного преимущества США по отношению к Китаю и России в ключевых стратегических областях остается наиболее значительным риском, с которым должно справиться министерство", - сказал генерал.

По его мнению, действия России в Черном море и восточной части Средиземного моря предпринимаются для того, чтобы дестабилизировать Украину и Грузию, а также бросить вызов операциям США и их союзников.

"Деятельность России в Черном море и восточной части Средиземного моря, вероятно, направлена в том числе на поддержание ее продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине и в Грузии, а также на то, чтобы бросить вызов операциям США и союзников", - говорится в письменных ответах Остина на слушаниях в комитете Сената США.

Он считает, что "силы США и НАТО в Черном море и восточном Средиземноморье являются ключевым фактором сдерживания российской агрессии".

Остин закончил военную академию Уэст-Пойнт и прошел путь от командира пехотного взвода в Германии до командующего Центральным командованием вооруженных сил США. Он был последним командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году, а также отвечал за последовавший вывод американских войск из страны в 2011 году.

Ранее "Страна" цитировала заявление Остина и будщего госсекретаря Тони Блинкена, что поставки летального оружия Украине, начатые при Трампе, будут продолжаться.

Мы также сообщали, что в администрации Байдена назначили Дэна Смита и.о. госсекретаря, пока Сенат не утвердит Блинкена.