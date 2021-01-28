В январе начались первые в новом году контакты Украины и России по Донбассу. И начались они со скандала.

В Трехсторонней контактной группе произошла перепалка. С Леонидом Кравчуком полемизировал персонально представитель Путина Дмитрий Козак. В итоге даже ОБСЕ пожаловалась на деструктив, который полился через край на первом же в году заседании ТКГ.

После очередных бесплодных встреч в ТКГ, а также закончившихся без прорывов переговоров советников лидеров стран "Нормандского формата", в Донецке внезапно решили провести форум "Русский Донбасс", куда приехали топовые медиаменеджеры и телеведущие из России.

Видимо, таким образом в Москве дают понять, что если Киев не пойдет на реинтеграцию территорий по минскому сценарию, то Донбасс имеет все шансы стать окончательно "русским".

Причем дают понять не только и, может быть, не столько Украине, сколько странам Запада и, в первую очередь, США. Где уже вступил в должность новый президент. У его команды как раз большой опыт переговоров с Россией по донбасской тематике.

Разбирались, с чего начался год у переговорщиков Украины и России.

Донецкий форум с Маргаритой Симоньян

Показательным с точки зрения сигналов Украине и Западу стал форум "Русский Донбасс", который проводят в Донецке сегодня.

Декларируемая цель мероприятия - подготовить некий план интеграции региона с Россией. Участвовать будут главы "республик" Пушилин и Пасечник. Также прибыл "российский десант": глава Russia Today Маргарита Симоньян с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, и телеведущий Роман Бабаян с НТВ.

Симоньян уже опубликовала фотографию на въезде в Донецк.

Она перепостила в свой телеграм-канал информацию местных журналистов о том, что побывала на передовой.

Бабаян также показал фото из неподконтрольного Донбасса с разрушенными от обстрелов Иверским монастырем близ Донецкого аэропорта и задался вопросом: "И после этого они хотят, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины?"

Видимо, этот посыл будет и главной темой форума - не возвращение в Украину, а ускорение интеграции в Россию (та же Симоньян активно выступала за выдачу паспортов РФ жителям "ДНР" и "ЛНР" еще до того, как были подписаны соответствующие указы Путина).

О чем говорит собственно и название мероприятия - "Русский Донбасс", что как бы оппонирует идее возврата под юрисдикцию Киева.

При этом очевидно, что топовые российские журналисты и медиа-менеджеры не могли приехать на мероприятие лишь по своей инициативе.

Иными словами, выраженное внимание Москвы к "Русскому Донбассу" налицо. То есть идею этого форума поддерживает и российская власть. Которая решила показать, что "ДНР" и "ЛНР" могут стать частью РФ - если не формально, то фактически.

Контекст, в котором звучит этот сигнал - большой стратегический тупик, в который зашли переговоры России с Украиной по Донбассу - как в Минском, так и в Нормандском форматах.

Что происходит с переговорами по Донбассу?

Год начался для переговорщиков сложно.

12 января в Берлине повстречались советники лидеров стран Нормандского формата - то есть Андрея Ермака и Дмитрия Козака. По итогам ни к чему не пришли. Договорились только обсудить "новые подходы к формированию дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

Старые, как мы уже знаем, не сработали - свои версии такой "карты" еще в прошлом году предоставили сепаратисты и Украина. Вариант "ДНР" и "ЛНР" не устроил Киев и тот написал свой сценарий. В котором не оказалось места ни особому статусу Донбасса, ни амнистии, ни чему-либо еще, заложенному в Минские соглашения.

По сути сейчас именно в "дорожную карту" упирается вся политическая работа в ТКГ.

Именно этому вопросу посвятили первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы 21 января. Видимо, по той же причине на нем впервые за все время ее существования появился Козак.

Версии о том, что он там делал, сводятся именно к плану по урегулированию, который никак не могут начать обсуждать в ТКГ.

Представители Украины Гармаш и Казанский заявили, что российский чиновник начал спорить с Леонидом Кравчуком, который предложил дождаться, когда "дорожную карту" разработает "Нормандская четверка".

"Никакой дорожной карты в Нормандской четверке разработано не будет! Будут только рекомендации!", - передает Сергей Гармаш слова Дмитрия Козака.

То есть, речь идет о том, что Украина пытается снять вопрос "карты" с повестки минских переговоров и передать его в "Нормандию". Что также следует из приведенного выше поста Гармаша.

Желание понятное - учитывая, что решения там принимаются консенсусом. И, видимо, Киев надеется, что предложения "ДНР" и "ЛНР" забракуют вслед за Украиной Германия и Франция. После чего можно будет говорить, что план сепаратистов никто, кроме России, не поддерживает.

Формат же ТКГ требует детального обсуждения этого и других планов. Чего бы Украине, конечно, не хотелось - ввиду явного несоответствия ее предложений Минским соглашениям.

Причем у этих предложений, как оказалось, есть две версии.

"Козак заявил, что это в принципе некорректно, когда Украина вносит разные проекты в Минский и Нормандский форматы. Если внесён проект в Н4, то старый из Минска должен быть отозван", - пересказал еще одну цитату российского чиновника представитель "ЛНР" в Минске Родион Мирошник.

То есть Украина вынесла на рассмотрение "Нормандской четверки" еще один сценарий урегулирования на Донбассе, который отличается от "плана Кравчука", поданного в ноябре.

И раскритикованного оппонентами.

Впрочем, в итоговом заявлении украинской делегации данного факта не содержится. Но говорится, что Кравчук предложил главе политической подгруппы Морелю самому "выработать и представить единый документ, в который войдут лучшие предложения сторон".

К "компромиссному плану ОБСЕ" призвал и Гармаш в посте выше.

Это подтверждение того, что уже внесенные планы - в том числе свой собственный - Украина обсуждать не предлагает. А требует писать новые.

Интересно, что после этого новая конференция советников глав "Нормандской четверки", намеченная на 22 января, была отменена. Видимо, стороны так и не договорились о том, какую "дорожную карту" положить в основу обсуждений. И на какой площадке ее вообще обсуждать.

Позже советники все-таки пообщались, но, как следует из вчерашнего релиза Офиса президента Украины - конкретно ничего не решили и договорились договариваться.

Судя по комментариям российской стороны - началом года она недовольна. Глава делегации РФ Борис Грызлов даже намекнул, что Украина ведет ситуацию к новой войне.

"Очень серьезной проблемой по-прежнему остается нежелание властей Украины отказаться от идеи военного подавления Донецка и Луганска. Даже на уровне политических заявлений киевская власть настраивает себя на войну против Донбасса. И публичные заявления, и линия поведения официального Киева остаются агрессивными и абсолютно безответственными. В том, что киевская власть так начинает новый год, нет ничего хорошего для граждан Украины", - заявил Грызлов.

Кравчук по итогам переговоров тоже не дышал оптимизмом. Он сделал заявление, которое оставило двойственное впечатление: "Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время".

После этого намека на будущую войну он пригрозил Москве новыми санкциями.

"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", - заявил Кравчук в интервью СМИ.

Тон главы украинской делегации, как видим, очень конфронтационный для человека, призванного вроде бы наводить мосты с Россией.

О том, что встреча прошла на повышенных тонах по сути признала и ОБСЕ.

"Важным элементом является воздержание от необоснованных взаимных обвинений, а также деструктивных и недостоверных высказываний", - заявили в организации.

Пленные и Медведчук

Этот деструктив проявился и вне минского формата - по вопросу заключенных, которых были готовы вернуть в Украину в одностороннем порядке "ДНР" и "ЛНР" через главу политсовета ОПЗЖ нардепа Виктора Медведчука.

20 января в аппарате украинского омбудсмена подтвердили, что ждут в этот или на следующий день выдачи девяти человек - трех из Луганска и шести из Донецка. Людмила Денисова сообщила, что их сначала повезут в Ростов-на-Дону, а оттуда самолетом - в Минск, затем в Киев.

21 января Медведчук обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой разрешить принять четверых пленных из "ДНР" на КПВВ "Майорск". Это четыре женщины, которые были "осуждены" у сепаратистов за шпионаж в пользу Украины. "Страна" публиковала подробную информацию о них.

Но до сих пор в Украину не вернулись. Причину этого раскрыл Леонид Кравчук. Судя из его слов - принятие пленных заблокировала украинская сторона.

"Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях - это очень дальняя, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может", - сказал Кравчук в эфире "5 канала" 21 января.

Не очень понятно, в какие реестры нужно вносить граждан Украины, которые едут в свою страну. Допуск в ее пределы гарантирован Конституцией всем носителям украинского паспорта.

Зато понятно, что на самом деле постоянные требования Украины провести обмен пленными - это пустая риторика. Раз руководство страны не хочет принимать даже тех, кого выдают без требования ответных шагов.

Также эта история показывает интересную эволюцию. Если раньше Путин менял пленных, напрямую обсуждая это с Зеленским, то сегодня Москва фактически заблокировала для него эту опцию. И готова решать такие вопросы лишь через Медведчука. По крайней мере до тех пор, пока Украина не даст согласие на выполнение политической части Минских соглашений.

В ожидании Байдена

То есть абсолютно по всем направлениям работы уже в начале года подтвердился тупик. Ситуация на Донбассе зависла и не развивается еще с лета, когда было подписано "большое перемирие".

Не исключено, что в Украине ждут, что скажет по Донбассу новое руководство США. Ранее мы уже приводили откровения экс-посла Канады Романа Ващука, по данным которого американцы советовали Зеленскому подвесить ситуацию до победы Байдена.

"Страна" недавно анализировала, что именно команда Байдена будет предпринимать по Украине.

Есть высокая вероятность того, что прямые переговоры о Донбассе по линии Вашингтон-Москва, заглохшие при Трампе, будут разморожены. Тем более, что во власть возвращается Виктория Нуланд, которая уже вела такие консультации с Владиславом Сурковым.

Впрочем, в США этим вопросом начнут заниматься не раньше весны. И вряд ли до этого времени стоит ждать каких-то серьезных подвижек на уровне Трехсторонней контактной группы или Нормандского формата.

Да и представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что пока вопрос назначения новых переговорщиков по Донбассу не стоит - Байден и Путин в ходе телефонного разговора этой темы не поднимали. А позиции двух стран по вопросу Украины, как сказал Песков, не совпадают.

Многое также будет зависеть от вопросов, которые лежат за пределами Украины: противостояния россиян с американцами по "Северному потоку-2" и скандала с намечающейся посадкой Алексея Навального.

Обострение отношений Вашингтона с Москвой на этих направлениях может затянуть паузу и по Донбассу. И в этих условиях Россия начинает поднимать ставки, намекая, что вопрос "республик" будет, в случае дальнейшего торможения по политической части "Минска", решаться в одностороннем порядке.