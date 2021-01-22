В Черкасской области протестующие против высоких тарифов на коммуналку перекрыли трассу на Киев
Жители Черкасской области вышли на акцию протеста против роста тарифов на коммунальные услуги. Участники акции с плакатами в руках перекрыли трассу Киев - Черкассы, из-за чего образовалась автомобильная пробка.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Как рассказала корреспондент канала с места событий, поначалу на трассе собрались несколько десятков митингующих. Но вскоре к ним присоединились новые участники, добравшиеся на машинах и пешком из окрестностей.
Жители Черкасской области требуют остановить тарифный геноцид.
"Что же они снизили нам тарифы на 23 копейки только за газ и то только с первого февраля? А электроэнергия поднялась, транспортировка поднялась!" - сказал один из организаторов акции Николай.
Он добавил, что на митинге собрались жители из Золотоноши, Чернобая, Драбова и других поселков.
В Украине протестуют против тарифов уже несколько дней. Так, 9 января сотни полтавчан вышли на протест против повышения тарифов с обещанием устроить тарифный Майдан.
А на следующий день уже в Харьковской области прошли сразу 14 акций протеста против повышения цен на газ.