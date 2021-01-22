В Украину запретили ввоз 18 книг из-за того, что на их обложках была реклама социальной сети "ВКонтакте" и российских издательств Эксмо и АСТ, а также портала Yandex.ru. Это было расценено, как пропаганда.

Об этом сообщает Государственный комитет телевидения и радиовещания на своей странице в Facebook.

"На обложках этих книг издатель разместил рекламу российских издательств Эксмо и АСТ, портал Yandex.ru, к которым в Украине решением СНБО применены специальные экономические санкции за систематический выпуск и распространение литературы антиукраинского содержания", – сообщили в комитете.

Также на обложках была реклама социальной сети "ВКонтакте", с помощью которой, по мнению комитета, "осуществляется рекрутинг наемников для участия в боевых действиях против Украины на временно оккупированных территориях Донбасса". Владельцы этой социальной сети в 2019 году решением СНБО попали в санкционный список.

В связи с нарушением ряда статей закона Украины "Об издательском деле" и в соответствии с пунктами критериев оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, экспертный совет принял решение отнести эти 18 изданий к издательской продукции, которая не разрешена на территории страны.

Напомним, за последние десять лет, с 2011 года, ввоз книг в Украину из РФ сократился в 12 раз.

Также сообщалось, что с 2017 года в Украине действует закон "Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера". Что он означает и к каким последствиям привел подробно разбиралась "Страна".