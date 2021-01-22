В Украине продолжаются шокирующие родителей школьные "реформы". Пока разворачивается скандал вокруг закрытия старших классов во многих школах, возникла новая проблема.

Те школы, которые с нынешнего года превратятся в лицеи (то есть получат право открывать старшие классы), больше не будут набирать детей в 1-е классы, даже если это школа по месту жительства ребенка.

Об этом говорится в статье "Страны" о происходящем в школах Украины.

А это значит, что многим первоклашкам придется гораздо дальше и дольше добираться в школы. То есть принцип поступления в ближайшее учебное заведение к месту проживания будет нарушен.

Депутат-мажоритарщица из Винницкой области Лариса Билозир, которая одна из первых озвучила проблему с ликвидацией старших классов в небольших населенных пунктах уже подала в Раду законопроект, который может решить большинство новосозданных проблем.

"Реформа - это глупая калька иностранного опыта, которая не учитывает украинские реалии", - отмечает депутат.

Документ был зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 22 января, свои подписи под ним поставили 36 нардепов из разных фракций, которые на своих округах столкнулись с такими же проблемами.

В тексте документа говорится, прежде всего, о том, что отменяется порог в 50 тысяч жителей. Проект дает право населенным пунктам самим принимать решения по созданию лицеев. Таким образом, детям из мелких населенных пунктов не придется ездить на учебу в лицей в крупные города, или, что еще затратнее, проживать там. Громады сами смогут определять, где достаточно будет только гимназий, а где необходимы будут лицеи с узкоспециализированными направлениями.

Во-вторых, для создания лицея достаточно будет двух десятых классов (вместо нынешних четырех). То есть, при условии проживания в населенном пункте 50 школьников, которые хотят перейти в 10-й класс, такая возможность должна быть им создана.

В-третьих, опорные школы тоже смогут быть лицеями. То есть, школам, где учатся дети из разных близлежащих сел с обеспечением их подвоза в учебное заведение, предлагается позволить доводить детей не только до 9-го класса, а и давать полное среднее образование. Опять же, если их наберется минимум 50 человек.

В-четвертых, депутаты предлагают принять норму о том, что детям гарантируется право получать начальное и базовое среднее образование в государственных учреждениях образования, которые расположены ближе всего к месту проживания школьников.

Подробнее об этом можно почитать в статье журналиста "Страны" Галины Студенниковой.

Также мы сообщали, что украинские школы обязали заключить договор с медучреждением или взять медика в штат.