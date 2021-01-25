25 января отмечает день рождения президент Украины Владимир Зеленский. Он самый молодой президент в истории Украины. Сегодня ему исполняется 43 года.

Собрали десять фото Владимира Зеленского от детского сада и школы до КВН и трибуны Верховной Рады.

1. В интервью "Стране" Александр Зеленский рассказывал, каким его сын был в детстве.

"Хорошо учился. Я его не видел практически, я по объектам ездил. Мама, в основном, воспитывала. Я кроме преподавания программное обеспечение на разных объектах внедрял. Он меня всегда радовал, у него только один раз хромала математика, не мог решить какую-то задачу, я его тогда наругал. Но через пару дней он ее решил. Голова у него хорошо работает. А остальное все было в порядке".

Владимир Зеленский с мамой Риммой Владимировной

2. По словам отца Владимира Зеленского уже в детстве он привлекал внимание и родители догадывались, что он станет популярным.

Владимир Зеленский в детстве

3. В 95-й гимназии, где учился Владимир Зеленский, "Стране" рассказывали, что он был очень настойчивым.

"У Зеленского с детства был очень низкий голос. Такой маленький мальчик – и такой взрослый бас. И поначалу, когда в хоре его услышали, сказали — Вовочка, лучше не пой. Ну, видите, выпелся. Приходил на каждой перемене в музыкальный класс. Настойчивый был. Он если чего-то хотел, всегда добивался", – вспоминала его второй классный руководитель Валентина Игнатенко.

Владимир Зеленский (посередине на фото) с первой учительницей

4. Учился в школе Владимир Зеленский неплохо, был твердым хорошистом. Школу закончил с четырьмя четверками: по русскому и украинскому языкам, химии и физкультуре. По остальным предметам было "5".

Владимир Зеленский с одноклассниками (на фото четвертый слева в нижнем ряду, а рядом с ним – Денис Манжосов). Фото: из архива "Квартала-95"

5. В юности был фанатом рок-н-ролла, носил серьгу в ухе и играл на фортепиано.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

6. В КВН Владимир Зеленский играл с 11 класса. Выступал в Высшей Лиге КВН с командой "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", а позже с командой "95-й квартал".

Владимир Зеленский (справа) и Александр Масляков (в центре)

7. Семнадцать лет назад Владимир Зеленский женился на Елене Кияшко, с которой учился в параллельных классах в школе в Кривом Роге. Но познакомились они уже будучи студентами.

Владимир и Елена Зеленские

8. В 2019 году, уже получивший известность, как комик и актер, Владимир Зеленский выиграл выборы президента.

Владимир Зеленский в своем штабе 21 апреля 2019 года. Фото: Sputnik

9. 20 мая 2020 года Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию, посвященную году в должности президента.

Владимир Зеленский на пресс-конференции. Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

10. 20 октября, за пять дней до местных выборов, Владимир Зеленский выступил с посланием к украинскому парламенту. До этого он трижды выступал в Раде. Первый раз - во время инаугурации, когда он распустил парламент. Второй раз - в августе 2019 года, на представлении нового Кабмина. Третий - в марте, когда правительство Гончарука вкупе с генпрокурором Рябошапкой ушло в отставку.

Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде