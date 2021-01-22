В Одессе Киевский районный суд взял под стражу на два месяца 30-летнего Дмитрия Пономаренко, который на днях шокировал Украину жестоким двойным убийством и разгуливал по улицам с отрубленной головой.

Об этом сообщает "Думская".

Прокурор ходатайствовал об отправке подозреваемого в следственный изолятор без права выхода на свободу под денежный залог. В свою очередь адвокат настаивал на мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Пономаренко сознался в содеянном, заявил, что сожалеет, и попросил отправить его за решетку. При этом он отказался вставать по требованию суда и не сразу согласился подписать памятку об ознакомлении с правами и обязанностями.

Напомним, 20 января в Одессе, в микрорайоне Таирова, на проспекте Небесной Сотни, 41 мужчина убил своего отца и квартиранта. Местные жители сообщили в полицию, что на улице курит голый окровавленный мужчина, обмотанный кишками и с отрубленной головой в руках.

Также мы писали о подробностях жуткого убийства в Одессе.