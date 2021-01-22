В Житомирской области блогеры снимали на видео издевательства друг над другом, а потом продавали записи. Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы за распространение контента, который пропагандирует культ насилия и жестокости.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В ходе расследования выяснилось, что ранее судимый 33-летний мужчина организовал группу, в которую всего входило пять человек: он сам, его бывшая жена, специалист области информационных технологий и еще двое. В течение 2017-2020 годов они снимали видео насильственной тематики.

На видео блогеры били друг друга, издевались, наносили удары плетью, ожоги током и огнем. Потом видео продавали через интернет, покупатели перечисляли деньги на электронный кошелек.

"Сейчас члены группы обвиняются в изготовлении, распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, совершенных повторно, организованной группой, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции. Им грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

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