Сколько раз вы сталкивались с вопросом выбора одежды для отдыха на природе? Ведь городская одежда не совсем уместна, портится очень быстро, не говоря уже о защите от насекомых. Варианты решения могут быть различными, один из оптимальных - камуфляж и тактическая одежда. Военная форма вроде такой как британская, немецкая или даже украинская, обладает массой преимуществ. Почему? С таким вопросом лучше обратиться к специалистам, например, военторга «Милитарка», который с 2005 года предлагает камуфляж, обувь, тактическое и туристическое снаряжение.

Военные материалы лучше гражданских

Чистый хлопок в качестве ткани для военной и тактической одежды уже давно ушел в прошлое. Даже самые большие скептики признают, что синтетика, а лучше ее смесь с добавлением натуральных волокон, обладает лучшими качествами:

прочность при добавлении 30-50% полиэстера или нейлона возрастает в 2-3 раза;

при намокании такая ткань быстро сохнет, причем без потери формы, то есть попросту не растягивается;

военная форма, а также другие элементы армейского гардероба, отлично держат цвет после многочисленных стирок.

Военная форма – это не только камуфляж

Да-да, не обязательно покупать маскировочный комплект. Масса одежды для армии производиться в однотонных расцветках. Также форма включает большое количество разнообразных полезных вещей, таких как флисовые кофты и куртки, анораки, термобелье, футболки coolmax, даже носки военного образца на порядок качественней и комфортней.

Привлекательная ценовая политика

Так уж сложилось, что специализированная одежда, например, туристическая или рыбацкая, значительно дороже. Основная причина в том, что ее разрабатывают и производят за рубежом. Как итог, в конечную стоимость заложены: расчет на возможности западного покупателя, доставка в Украину, наценка за бренд. Однако военная и тактическая одежда, даже западного производства, будет дешевле. Иногда на 20-30%, а при распродаже с военных складов даже больше. Это делает ее привлекательней, так как она обладает практически теми же возможностями что и гражданские аналоги, а по качеству часто превосходит их.

И чуть ли не главным будет то, что военная форма более доступна в продаже. Большой военторг, такой как "Милитарка", имеет огромный ассортимент, предлагая продукцию западного и отечественного производства. А разнообразие вариантов, и детальная размерная сетка, дают возможность подобрать необходимую одежду без проблем.