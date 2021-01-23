Сегодня, 23 января, команда Алексей Навального созывает митинги в поддержку оппозиционера.

Акции намечаются в разных городах России. Главная - в Москве, на Пушкинской площади. Начало - в 14:00 мск (в 13 часов по киевскому времени). Из анонса следует, что участники будут выступать с призывами освободить Навального и снять с него все обвинения.

Уже 29 января должен состояться суд, где условный срок оппозиционера может стать реальным. Из ходатайства службы исполнения наказаний (ФСИН) следует, что Навальный на протяжении года, в том числе до отравления, не отмечался по месту регистрации. Так он нарушил условия нынешней меры пресечения. Если прошение тюремщиков будет удовлетворено, в будущую пятницу Алексей Навальный получит 3,5 года колонии (за вычетом 8 месяцев, которые провел под домашним арестом).

Еще одним фактором, который, по мнению организаторов, должен побудить россиян выйти на улицу - фильм-расследование "Дворец для Путина", который будет опубликован Навальным на неделе. В нем рассказывается о вилле, которая строится на берегу Черного моря в Геленджике якобы для Владимира Путина. В Кремле отношение президента к долгострою отрицают.

Накануне митинга в социальных сетях, в особенности в ТикТоке, массово распространялись видео с призывами участвовать в протесте. Целевая аудитория там - школьники. Критики Навального высказывают считают: устроители хотят использовать детей как живой щит, провернуть аналогичную майдановской технологию с избиением "студентов", которая стала толчком к началу большого протеста в Киеве в 2013 году.

Сегодняшние митинги несанкционированные, участие в них считается нарушением закона. Поэтому будут задержания.

"Страна" следит за сегодняшними событиями в России.

Прямой эфир

13:42 Вот ещё одно мнение участника митинга в Москве. Он надеется, что "после свержения Путина" и прихода к власти Навального он поступит также, как обещает поступить Тихановская - сразу откажется от поста президента и назначит "честные выборы".

13:37 Стычки начались и в Москве.

13:34 В Украине комментируют поддержку США протестующим за Навального.

"Нет-нет, за Навальным не стоят США, он независимый российский политик, действующий без поддержки извне. Ага", - пишет журналист Юрий Ткачев в Телеграм.

13:25 Митингом это назвать сложно, так как нет сцены, выступающих. Кричат иногда: свободу, отпускай и Путин вор. Скорее, это собрание. Проезжающие машины сигналят в поддержку. Движение не перекрывали. Уже людей действительно много - занята и противоположная часть дороги на улице Большой Бронной возле Макдональдса.

13:20 Митингующие по обе стороны Тверской, но на проезжую часть не выходят.

13:18 Правительственный Твиттер США заявил, что Байден поддерживает протестующих за Навального.

13:16 Видео задержания Любови Соболь.

13:11 Очень много школьников на московской акции за Навального.

13:07 Задержали одну из лидеров либеральной оппозиции Любовь Соболь.

13:06 В Москве задержали блогера Илью Варламова.

13:04 Участник акции в Питере говорят, что взглядов Навального не разделяет, а вышел "против беспредела".

13:00 В Ижевске по городу ходят колонны сторонников Навального.

Прекрасный Ижевск не побоялся и вышел. Посмотрите, как много людей! pic.twitter.com/G9N6UcpHnQ — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

12:57 Один из лозунгов: "Народ, не терпите этой х...рни!". Также кричат "Путин вор".

12:55 Журналистка "Страны" поговорила с участниками акции протеста в Москве. Как видим, очень много подростков и молодежи.

12:53 Во Владивостоке на акцию вышел Юрий Дудь.

12:51 На площади несколько тысяч человек. Большинство подростки 15-16 лет.

Задержания проводят так - просто вытаскивают из толпы любого человека.

12:45 Количество людей на Пушкинской площади - заполнена пока половина пространства.

12:35 Команда Навального ведет стримы из разных городов России. Риторика комментариев - примерно как у телеграм-канала "Нехта" в Беларуси. Силовиков, которые задерживают участников митингов, называют "звери".

В Красноярске жёстко задерживают протестующих на мирной акции. Буквально волочат по плитке, звери! pic.twitter.com/zLN0gF7L1J — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

12:30 Обстановка в Москве сейчас. На Пушкинской, где должен в 14-00 начаться митинг сторонников Навального, уже сотни людей. Идут точечные задержания.

Вокруг много полиции.

12:05 Сегодня, в отличие от воскресенья - дня прилёта оппозиционера в Москву, хорошая погода: +1, осадков нет.

Вход на Красную площадь, которая в двух километрах от места протеста, закрыт.

Первое новое явление митинга - наличие дружинников. Они в разной гражданской одежде, все с красными повязками на руках и гербом Москвы. Это женщины, мужчины. Говорят, их сюда вызвали, а цель не назвали - просто присутствие.

Говорят, чтобы вступить в дружину, нужно обратиться в своё отделение полиции.

На площади уже много людей, около пятисот человек. Очень много полиции. В мегафон сейчас говорят только про коронавирус - носите маску, соблюдайте дистанцию.