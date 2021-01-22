Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента, Андрей Ермак прокомментировал "Стране" информацию о возможном исключении из фракции "Слуга народа" нардепа Александра Дубинского, против которого были введены американские санкции.

"Насколько мне известно, фракция партии "Слуга народа" относится к этому вопросу очень серьезно и ответственно. Народные депутаты стремятся всесторонне изучить все обстоятельства и аргументы.

В четверг состоялась встреча членов фракции с временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин.

Депутаты планируют также заслушать Александра Дубинского, хорошо все взвесить и принять решение. Убежден, что это и является свидетельством политической зрелости и государственной позиции большинства депутатов "Слуги народа", - заявил в комментарии "Стране" Андрей Ермак.

Официальная позиция Офиса Президента Украины была обнародована на официальной странице Офиса в Facebook, а моя личная - в моем Twitter-аккаунте”, - сообщил "Стране" Ермак.

Напомним, 13 января, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, украинская власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности тех, кто вмешивался в выборы президента США.

"Для ясности - независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США", - написал глава ОП в своем твиттере.

Напомним, США с формулировкой "за вмешательство в выборы президента США", ввели санкции против семерых украинских граждан и четырех информационных ресурсов Украины. Данные люди и организации, по мнению американцев, - часть "связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом".

В санкционный список попал депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, а также еще шесть человек: Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель. Кто эти люди и какие их действия привели к санкциям подробно разбиралась "Страна".

Дубинский уже подробно озвучил свою позицию по поводу американских санкций.

Также он заявил, что если его исключат из "Слуги народа", то фракция "будет обречена".

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