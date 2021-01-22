Арестованный российский оппозиционер Алексей Навальный, которого перевели в московское СИЗО "Матросская тишина", опубликовал обращение из следственного изолятора.

Соответствующая публикация появилась в Intagram-аккаунте оппозиционера.

В частности, задержанный политик поблагодарил сторонников за распространение фильма "Дворец для Путина", отдельно отметил "школьников, устроивших по выражению адвоката беспредел в Тик Токе" и среди прочего подчеркнул, что не собирается совершать самоубийство.

"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключён. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками", - рассказал Навальный.

Также он добавил, что его психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. "Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придёт", - написал оппозиционер.



Ранее "Страна" сообщала, что Алексей Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером 17 января сразу после прибытия из Германии в Москву. С конца лета 2020 года находился в Германии, куда его перевезли на лечение после отравления.

Также напомним, что оппозиционер сразу после ареста призвал россиян выходить на улицы с протестами. В частности, 23 января в России пройдут большие акции в поддержку Алексея Навального.