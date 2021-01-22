Отмена трудовой книжки, закон о референдуме и налог на Гугл. Чем займется Рада на следующей неделе
Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк озвучил повестку на следующую пленарную неделю.
Вторник:
- доклад Шмыгаля про тарифы;
- законопроект про референдум;
- законопроект про отмену трудовой книги.
Среда:
Четверг:
Пятница:
"Вопроса о голосовании за Витренко на должность вице-премьера и вопроса о назначении выборов мэра Харькова, как видим, пока в повестке нет. Но они (особенно Витренко) ещё могут там возникнуть", - обращает внимание телеграм-канал "Политика Страны".
Также мы сообщали, что в Раде написали законопроект о 100 000 грн премии для лучших украинских выпускников.