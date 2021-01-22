Глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк озвучил повестку на следующую пленарную неделю.

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"Вопроса о голосовании за Витренко на должность вице-премьера и вопроса о назначении выборов мэра Харькова, как видим, пока в повестке нет. Но они (особенно Витренко) ещё могут там возникнуть", - обращает внимание телеграм-канал "Политика Страны".

Также мы сообщали, что в Раде написали законопроект о 100 000 грн премии для лучших украинских выпускников.