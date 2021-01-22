В Великобритании, где самый высокий уровень смертности от коронавируса в мире, чиновники предложили платить гражданам страны за нахождение на самоизоляции.

Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает The Guardian.

В частности, плата возможна в случае, если человек сдал положительный тест на коронавирус. Это происходит на фоне опасений о том, что слишком многие избегают сдачи тестов или не выполняют правила, касающиеся самоизоляции.

План чиновников, предусматривающий выплаты в размере 500 фунтов стерлингов ($685), следует из чернового документа. На текущий момент финансовую помощь в случае необходимости соблюдать карантин получают лишь люди с самым низким уровнем дохода.

Такая инициатива, по данным газеты, обойдется правительству примерно в 2 млрд фунтов стерлингов в месяц. Она признана развеять страх лишиться дохода в случае необходимости самоизолироваться.

В свою очередь, министр по защите окружающей среды Джордж Юстис назвал идею "спекуляцией" и сказал, что "никаких решений еще не принято".

"Мы действительно хотим повысить уровень соблюдения правил самоизоляции для тех, кто, например, контактировал с кем-то, у кого был выявлен положительный результат, и мы действительно хотим, чтобы люди сдавали тесты, если у них есть симптомы вируса", - рассказал Юстис, добавив, что это также подразумевает огромные расходы.

Отметим, что собираемые учеными данные показывают, что за последнюю неделю Великобритания стала лидером по среднесуточному числу смертей от коронавирусной инфекции. В стране от этой болезни ежедневно умирают более чем 16 человек на каждый миллион.

По данным, приведенным в материале, желание избежать самоизоляции является основной причиной, по которой британцы избегают сдачи теста. Его сдают лишь 17% людей с симптомами, следует из правительственного документа. При этом меры самоизоляции соблюдает лишь четверть, тогда как 15% по-прежнему ходят на работу, говорится в документе.

В это же время, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просигнализировал, что локдаун может продлиться до лета, несмотря на растущее давление со стороны однопартийцев, призывающих разработать план для смягчения ограничительных мер после того, как власти достигнут цели по вакцинации 15 млн наиболее уязвимых граждан. Джонсон хочет выполнить эту цель к 15 февраля

К тому же британские больницы столкнулись с беспрецедентной нагрузкой. По информации британских СМИ, накануне в стране за сутки зарегистрировали рекордное количество случаев Covid-19 - 68 тыс. 53. Также бы установлен рекорд смертности - 1 тыс. 325.

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании закрыты магазины, рестораны и учебные заведения, граждан просят не выходить из дома за исключением крайней необходимости.