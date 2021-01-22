Уровень промышленного производства в Украине в 2020 году снизился на 5,2%. В то же время в декабре впервые с мая-2019 зафиксирован его рост.

Такие данные приводит Госслужба статистики.

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,1%, в перерабатывающей промышленности - падение на 6,9%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - падение на 2,3%.

Госстат указывает, что в декабре к предыдущему месяцу рост промышленного производства в декабре составил 2,8%, а с учетом сезонной корректировки – 1,1%.

В перерабатывающей промышленности в декабре-2020 к декабрю-2019 рост составил 1,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 5,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 15,8%.

В 2020 году по сравнению с 2019р. индекс промышленной продукции составил 94,8%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 96,9%, перерабатывающей - 93,1%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 98,7%.

Ранее "Страна" писала о том, что в прошлом году сельхоз производство в Украине резко упало и публиковали график по месяцам.

Также мы сообщали, что НБУ назвал окончательные цифры падения ВВП Украины в 2020 году.