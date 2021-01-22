В Украине 24-25 января будет наблюдаться ухудшение погодных условий, часть страны заметет снегом и возможны сильные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра на своей странице в Facebook.

"24-25 января на Правом берегу Украины порывы ветра 15-20 м/с, сильный дождь и мокрый снег в западных регионах", - заявили в пресс-центре.

К тому же в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях сильный снегопад, метели, на дорогах гололед и возможны снежные переметы (І уровень опасности, желтый).

"В большинстве западных регионов ожидается снежный покров 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см", - говорят представители Укргидрометцентра.

В частности, погодные условия приведут к нарушению энергоснабжения отдельных населенных пунктов на Правом берегу Украины, а в западных областях к нарушениям дорожного движения в отдельных отрезках дорог и улиц.



Как сообщала "Страна", в ГСЧС предупредили о высокой опасности схода снежных лавин в Закарпатье. Также в госслужбе добавили, что в горах существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, что в выходные в некоторых областях Украины потеплеет до +12. Однако потепление будет способствовать схождению лавин.