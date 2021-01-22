В пятницу, 22 декабря, на журналиста Руслана Коцабу под судом в Коломые напал "Правый сектор".

Подробности рассказал "Стране" сам журналист.



"Сегодня в Коломые состоялось очередное заседание по сфабрикованному делу шестилетней давности, когда меня обвинили в государственной измене на основании чего я просидел в СИЗО 524 дня. Под зданием суда большая группа агрессивных молодчиков из провальных неонацистских группировок напали на меня и моего адвоката Татьяну Монтян. Они забрызгали нас огнетушителем и выкрикивали различные угрозы в наш адрес. Бросали в нас яйца. Полиция на это никак не реагировала.



После суда агрессивных молодчиков было гораздо больше нежели до суда. Благодарен полиции, что организовали коридор и вывели нас. Когда мы выходили они повторно начали бросать в нас яйцами, пытались спустить колеса в нашем автомобиле. За рулем сидела моя 76- летняя мать, на которую они также напали, но благодаря сотрудникам полиции, которые оттеснили нападавших нам все же удалось покинуть территорию суда", – рассказал Коцаба.

В то же время параллельно в Берлине под посольством Украины состоялась акция в поддержку Коцабы.

Напомним, в июле 2016 года суд признал журналиста Руслана Коцабу невиновным в госизмене. С момента оправдательного приговора, на протяжении почти трёх лет прокуратура вела активную апелляционную работу относительно судебного решения, в 2019 она одержала победу и теперь может заново рассматривать дело Коцабы.

Также сообщалось, что в 2017 году на Руслана Коцабу напал спикер "Правого сектора" Алексей Бык. В 2019 году журналист записал видеообращение в котором просил спасти себя и свою семью от расправы радикалов и рассказал, что все время получает угрозы.