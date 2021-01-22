Социальные сети TikTok, "ВКонтакте", Instagram и YouTube удаляют контент с призывами к россиянам 23 января выйти на акции протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора пишет "РИА Новости".

В российском ведомстве заявили, что информация с призывами к несовершеннолетним участвовать в акциях протеста была обнаружена в соцсетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Все эти шесть интернет-площадок планируют оштрафовать за нарушение закона.

По состоянию на 22 января больше всего такой выявленной информации удалили YouTube и "ВКонтакте" - по 50%, а TikTok, где наибольшая активность по распространению таких призывов, пока удалил 38%. По данным Роскомназдора, в Instagram было удалено 17% такой информации. Данных по Facebook и Twitter не приводится.

Кроме того, "ВКонтакте" блокирует группы в поддержку Алексея Навального, которые призывали к акциям протеста.

Напомним, на субботу, 23 января, по призыву команды Алексея Навального в Москве и других городах России запланированы митинги в его поддержку. Их проведение не согласовано с местной властью, то есть, по российским законам, участие в них является нарушением порядка.

Протесты обусловлены арестом Алексея Навального, которого задержали сразу же, как только он вернулся в Россию 17 января. Уже 18 января суд отправил его в СИЗО.

Кроме того, 29 января будет рассматриваться ходатайство об изменении Навальному наказания - с условного срока на реальный. Участники акций протеста 23 января планируют потребовать от властей отпустить оппозиционера из-под стражи и снять с него все обвинения.