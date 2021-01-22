Нардепы хотят ввести новую льготу для растаможки авто с еврономерами, а вырученные деньги направит на вакцинацию от коронавируса. Финансовый комитет Верховной Рады согласовал два законопроекта о временном упрощении растаможки "евроблях".

Об этом сообщается на сайте комитета.

Законопроекты будут касаться автомобилей, въехавших на территорию Украины до конца 2020 года. Их можно будет растаможить по ставке, не превышающей тысячи евро.

Нардеп Александр Ковальчук заявил, что проблеме растаможивания "евроблях" уже более 10 лет. Только в течение 2020 года были представлены восемь законопроектов, однако этот вопрос до сих пор не урегулирован окончательно.

"Я ставил задачу перед собой и членами рабочей группы попробовать решить этот вопрос раз и навсегда, чтобы украинцы не жили ожиданиями, а получили возможность для реальной растаможки тех транспортных средств, которые уже есть на территории Украины", - сказал председатель рабочей группы.

Александр Ковальчук призвал украинцев платить пошлину при ввозе авто и не верить в то, что можно будет еще раз "раскачать" Верховную Раду на льготы, иначе придется платить штрафы".

Он пообещал, что в ближайшее время будет наработан законопроект, предусматривающий постепенное снижение стоимости растаможки транспортных средств в течение пяти лет.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине начали штрафовать "евробляхеров" за нарушение закона.

Также мы разбирались, почему в Украине полиция начала массово штрафовать евробляхеров.