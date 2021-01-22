В четверг, 21 января, в Тернополе 11-летний мальчик катался на санках возле школы. Во время прогулки его обстреляли, после чего мальчик попал в больницу с ожогами, а из его тела достали более 30 предметов, похожих на дробь (снаряды патрона в виде мелких металлических шариков - Ред.).

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Врачи диагностировали у ребенка многочисленные ранения по всему телу, которые вероятно были вызваны огнестрельным оружием. Из его тела во время операции достали более 30 инородных предметов, они задели внутренние органы. На данный момент мальчика доставили в киевскую больницу, поскольку он нуждается в еще одной хирургической операции.

Правоохранители начали расследование инцидента по статье о хулиганстве, в ходе которого обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие. Оружие направлено на экспертизу, следственные действия продолжаются.

Напомним, в Одессе неизвестный обстрелял здание детского сада.

Также сообщалось, что в киевской аптеке мужчина на просьбу надеть маску ответил стрельбой из пистолета.